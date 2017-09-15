Опрос "ВБ": Доверяете ли вы курсу президента Атамбаева?

15 сентября 2017, 10:13 Комментарии

Подавляющее большинство жителей столицы доверяют реформам, начатым президентом Алмазбеком Атамбаевым, и готовы поддерживать его как политика в дальнейшем. Респонденты отмечают положительные изменения в экономике и социальной сфере, в то же время главным достижением действующего главы государства граждане считают то, что Атамбаев сумел сохранить мир и стабильность в стране

Бишкекчане уверены, что курс и начинания нынешнего президента Кыргызстана должны быть продолжены. По мнению горожан, Атамбаев войдет в историю как политик, который инициировал большие преобразования в системе государственного управления, начал реально бороться с коррупционерами и привел на ответственные посты в исполнительных органах власти молодежь.