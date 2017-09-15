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Казахстан и "Энергия будущего"Казахстан и "Энергия будущего"Базовая часть пенсии после ее повышения с 1 октября составит 1780 сомовБазовая часть пенсии после ее повышения с 1 октября составит 1780 сомов

Опрос "ВБ": Доверяете ли вы курсу президента Атамбаева?

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366351_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447987-ru.html

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Акенеев о соглашении по Кумтору при Акаеве: Я тогда верил своему президенту

15 сентября 2017, 10:13       Комментарии

Подавляющее большинство жителей столицы доверяют реформам, начатым президентом Алмазбеком Атамбаевым, и готовы поддерживать его как политика в дальнейшем. Респонденты отмечают положительные изменения в экономике и социальной сфере, в то же время главным достижением действующего главы государства граждане считают то, что Атамбаев сумел сохранить мир и стабильность в стране
Бишкекчане уверены, что курс и начинания нынешнего президента Кыргызстана должны быть продолжены. По мнению горожан, Атамбаев войдет в историю как политик, который инициировал большие преобразования в системе государственного управления, начал реально бороться с коррупционерами и привел на ответственные посты в исполнительных органах власти молодежь.

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