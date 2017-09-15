Верховный суд оставил в силе отказ ЦИК в регистрации нескольких кандидатов

15 сентября 2017, 10:24 Комментарии

Ахматбек Келдибеков не будет зарегистрирован кандидатом в президенты. Соответствующее решение приняла судебная коллегия Верховного суда.

Несколько кандидатов подали жалобу на определения Межрайонного суда о признании законным решения ЦИК об отказе регистрации их кандидатур по тем или иным причинам.

Ранее ЦИК отказала Келдибекову в регистрации из-за непогашенной судимости. Несогласный с решением ЦИК Келдибеков обратился в межрайонный, а после и в Верховный суд, который в конечном итоге оставил в силе решение нижестоящей инстанции.

Аналогичное решение Верховный суд принял и по иску другого кандидата - Исхака Масалиева. ЦИК признала большинство из его подписных листов недействительными и не допустила к участию в выборах. Межрайонный суд также поддержал это решение, это же постановление оставил в силе и Верховный суд.

Решение Межрайонного суда по искам Камиллы Шаршекеевой и Каната Исаева, согласно которым суд первой инстанции отказал кандидатам в принятии административного иска в связи с пропуском срока на обращение в суд, также оставлено в силе.

Таким образом, Исхак Масалиев, Ахматбек Келдибеков, Канат Исаев и Камилла Шаршекеева не будут допущены к участию в выборах.