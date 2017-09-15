Первый канал не ожидает выхода передачи "Жди меня". Контракт не подписан

15 сентября 2017, 10:26 Комментарии

"Первый канал" не стал подписывать контракт с телекомпанией ВИД на производство телепередачи "Жди меня". Об этом информационному порталу "РБК" сообщил источник на канале.

По словам информатора, причиной отказа продления соглашений стало то, что не была достигнута договоренность о кандидатуре ведущего передачи. Отметим, это еще одна остановленная телепрограмма, транслируемая продолжительный срок. Ранее была закрыта телепередача "Пока все дома".

Отметим, данная программа была востребована и имела хорошие рейтинги не только в России, но и на постсоветском пространстве. Например, съемочная группа приезжала в поисках пропавшего человека и в Кыргызстан.

Правда, тогда история закончилась скандалом, так как людей, приютивших россиянина, обвинили в том, что они якобы насильно удерживали мужчину у себя дома и заставляли работать. Впрочем, отечественные СМИ доказали, что на самом деле речи о каком-либо рабстве не было.

Тем не менее для Сергея Черненкова история завершилась благополучно. Ему восстановили документы и отправили на родину.