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Убил, угнал авто, попал в ДТП и сбежал из больницы — задержан мужчина

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447983-ru.html

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МИД: Мужчина, зарезавший свою жену в Москве, не является гражданином Кыргызстана

15 сентября 2017, 9:55       Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. В Чуйской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве и угоне автомобиля, сообщила пресс-служба ГУВД региона.
31 июля в 6.30 в милицию поступило сообщение о ДТП на трассе Бишкек - Торугарт. Правоохранители установили, что водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением, из-за чего произошла авария на 75-м километре дороги. Мужчину доставили в территориальную больницу, но он сбежал оттуда.
Позже милиционеры выяснили, что машина принадлежит другому человеку - 47-летнему жителю Кеминского района. 2 августа в органы внутренних дел обратились близкие родственники владельца авто с заявлением о содействии в поиске без вести пропавшего. Стражи порядка узнали, что последний раз его видели с неким мужчиной.
6 августа тело разыскиваемого нашли в БЧК. Возбудили уголовное дело по факту убийства, подозреваемого объявили в розыск. В конце августа сотрудники милиции задержали его после побега из больницы.
По предварительным данным, преступление было совершено на почве ссоры. В ночь с 30 на 31 июля возле села Подгорное Кеминского района мужчины распивали спиртное, и между ними произошел конфликт. Собутыльник задушил владельца авто, сбросил тело в канал и угнал его машину. В то же утро, не справившись с управлением, он совершил ДТП, а затем скрывался от правоохранительных органов.
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