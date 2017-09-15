ДТП с дочкой Назарова: патрульные оставили людей в опасности — прокуратура

15 сентября 2017, 10:11 Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Прокуратура Бишкека завела уголовное дело по факту ДТП с дочерью известного спортсмена Орзубека Назарова, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Мотоцикл и Toyota Passo столкнулись ночью 19 августа на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо. 21-летний мотоциклист погиб, трех молодых людей из салона машины госпитализировали с различными травмами, позже один скончался.

Сильно пострадала пассажирка мотоцикла - дочь семикратного чемпиона мира по профессиональному боксу Орзубека Назарова.

Очевидцы сообщили редакции Sputnik Кыргызстан, что за мотоциклом гнались патрульные милиционеры на служебной машине. Молодые люди развили большую скорость и врезались в легковушку.

Прокуратура завела на инспекторов дело по фактам необоснованного преследования мотоцикла, а также "заведомого оставления в опасности" людей, пострадавших в ДТП. Установлено, что в ночь на 19 августа сотрудники патрульной милиции выехали за пределы маршрута несения службы и начали преследовать мотоцикл. При этом они нарушили служебные требования по безопасности дорожного движения, отмечают в прокуратуре.

"Сотрудники ПМ после столкновения скрылись с места происшествия", - сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело передали для дальнейшего расследования в Госкомитет национальной безопасности.

На следующий день после ДТП Назаров обратился к кыргызстанцам с просьбой о помощи, сообщив, что его дочери требуется переливание крови. 21 августа спортсмен рассказал, что на просьбу откликнулись многие соотечественники, и поблагодарил всех за поддержку. Через 10 дней Аделина вышла из комы.

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