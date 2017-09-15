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В Бишкеке после капитального ремонта открылись восемь улиц

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447981-ru.html

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15 сентября 2017, 10:00       Комментарии

В Бишкеке после капитального ремонта открылись восемь улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на муниципальное предприятие "Бишкекасфальсервис".
Открыты следующие улицы:
<li>Ш.Баатыра от улицы Исакеева до улицы Киизбаевой;</li> <li>Литовская от Киизбаевой до Ш.Баатыра;</li> <li>дорога в селе Гроздь, ведущая в новое городское кладбище;</li> <li>Безымянная от Тыналиева до школы №95;</li> <li>Жаманбаева от проспекта Мира до улицы Ш.Руставелли;</li> <li>Безымянная (микрорайон "Джал-23" (д.№№80)) от Ахунбаева до школы №72;</li> <li>11 микрорайон от Куттубаева вдоль ж/д №№20, 19, 18, 21/1,17,6;</li> <li>Минжилкиева "микрорайон "Джал-23" возле дома №5) от Тыналиева до Курчатова.</li> В 2017 году из городского бюджета запланировано произвести капитальный ремонт на 56 улицах города. На сегодня продолжается реконструкция на 47 улицах столицы.

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