Актриса из Кыргызстана получила приз на фестивале в Уфе

15 сентября 2017, 10:10 Комментарии

Отечественная актриса Молодежного театра "Учур" Динара Кыдырмаева получила приз "За мастерское исполнение эпизодической роли" в спектакле "Кыямат" на закрытии VI Международного фестиваля тюркоязычных театров "Туганлык" в Уфе. Об этой сообщают татарские СМИ.

Спектакль "Антигона" художественного руководителя Татарского театра драмы имени Г.Камала Фарита Бикчантаева, победил в номинации "Лучший спектакль".

Призовая юрта "Лучшая режиссерская работа" досталась Фариту Бикчантаеву за постановку "Дон Жуана".

В номинации "Лучшая сценография" победа досталась Валерию Яковлеву за спектакль "Часы с кукушкой" Чувашского академического драмтеатра имени К. Иванова.

В номинации "Лучшее музыкальное оформление" приза удостоился Казахский театр "Жастар" за спектакль "Ревизор". Он же был отмечен коллегией критиков за профессиональную оснащенность и ансамблевую игру. Исполнительница роли Анны Андреевны Махаббат Мадгулова получила награду "Лучшая женская роль второго плана".

Также коллегия критиков присудила диплом спектаклю "Калигула" Национального молодежного театра РБ за воплощение темы "Власть в искусстве и искусство власти".

Наградой "За создание костюмов к спектаклю" отмечена работа художника Алексея Абдина в спектакле "Алып Пил Тараан" Хакасского национального драматического театра имени А. М. Топанова.

Дипломы Министерства культуры Башкирии присуждены Балкарскому драматическому театру имени К. Кулиева — за воплощение в творчестве мечты народов о мире; художественному руководителю Чувашского драмтеатра им. К.В. Иванова Валерию Яковлеву — за творческое проникновение в душу народную и Государственному ногайскому драматическому театру — за своеобразное прочтение классики.

Международный фестиваль тюркоязычных театров "Туганлык" проводится в Уфе с 1991 года, в этом году он состоялся в шестой раз. Форум собрал творческие коллективы из Башкирии, Татарстана, Хакасии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана. Жюри возглавил известный режиссер, худрук Оренбургского драматического театра имени М. Горького Рифкат Исрафилов.