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Сотрудников Патрульной милиции обвинили в необоснованном преследовании мотоциклиста

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/sotrud...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447979-ru.html

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15 сентября 2017, 10:15       Комментарии

Прокуратурой Бишкека возбуждено уголовное дело по факту необоснованного преследования сотрудниками УПМ мотоциклиста В.К. с пассажиром А.Н., а также заведомого оставления в опасности пострадавших от ДТП лиц.
По данным Генпрокуратуры, в ночь с 18 на 19 августа сотрудники УПМ, выехав за пределы маршрута несения службы, незаконно преследовали мотоциклиста В.К. с пассажиром А.Н. на пересечении улицы Т.Молдо и проспекта Чуй.
"В результате мотоциклист столкнулся автомобилем. Он скончался на месте, его пассажирка Н.А. доставлена в реанимацию. Травмы получили и пассажиры авто, с которым столкнулся мотоцикл. Один из них С. уулу М. не приходя в сознание скончался", – говорится в сообщении.
Сотрудники УПМ после столкновения скрылись с места происшествия. Уголовное дело для организации дальнейшего расследования передано в Следственное управление ГКНБ КР.

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