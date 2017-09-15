Сотрудников Патрульной милиции обвинили в необоснованном преследовании мотоциклиста

15 сентября 2017, 10:15 Комментарии

Прокуратурой Бишкека возбуждено уголовное дело по факту необоснованного преследования сотрудниками УПМ мотоциклиста В.К. с пассажиром А.Н., а также заведомого оставления в опасности пострадавших от ДТП лиц.

По данным Генпрокуратуры, в ночь с 18 на 19 августа сотрудники УПМ, выехав за пределы маршрута несения службы, незаконно преследовали мотоциклиста В.К. с пассажиром А.Н. на пересечении улицы Т.Молдо и проспекта Чуй.

"В результате мотоциклист столкнулся автомобилем. Он скончался на месте, его пассажирка Н.А. доставлена в реанимацию. Травмы получили и пассажиры авто, с которым столкнулся мотоцикл. Один из них С. уулу М. не приходя в сознание скончался", – говорится в сообщении.

Сотрудники УПМ после столкновения скрылись с места происшествия. Уголовное дело для организации дальнейшего расследования передано в Следственное управление ГКНБ КР.