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Казахстан и "Энергия будущего"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kazakhsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447978-ru.html

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Глава МИД КР провел встречи с послами Китая, Узбекистана и Казахстана

15 сентября 2017, 10:15       Комментарии

С 10 по 11 сентября 2017 года в Астане прошел Саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) по инциативе президента Казахстана Н.Назарбаева. Нужно отметить, что дата проведения Саммита была приурочена к закрытию международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017" на тему "Энергия будущего". Такие мероприятия нужны Казахстану, они способствовуют всестороннему технологическому развитию и укреплению экономики ведь, благодаря дальновидной политике Н.Назарбаева, Казахстан стал достаточно авторитетным государством с большими перспективами. Необходимо отметить, что успешное развитие страны не возможно без международного взаимодействия.
В прошедший недавно международный день борьбы против ядерных испытаний символичным стало участие президента Н.Назарбаева, в церемонии открытия первого на территории Казахстана банка низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ, который расположен в Усть-Каменогорске.
Далеко не многие знают о том, что на территории Казахстана содержется 12% мировых запасов урана и активно расширяется горнодобывающий сектор. Более 50 лет Казахстан является одним из важных поставщиков урана на мировом энергетическом рынке.
Руководство национальной атомной компании "Казатомпром", созданной государством с целью осуществления контроля разведки и добычи урана, создало важные стратегические связи с Китаем, Россией и Японией. Что это дает?
С Китаем Казахстан в данной сфере сотрудничает с декабря 2006 года. "Казатомпром" подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве по ядерной энергетике, которое подразумевает поставку и производство урана. Китай остается основным импортером казахстанского урана, доля которого составляет более 50%.
С 2006 года Казахстан (Казатомпром) и Россия (Атомстройэкспорт) также начали совместную работу по ядерному сотрудничеству, нацеленному на создание ядерных реакторов. Дополнительно, данное сотрудничество предполагает производство и обогащение урана и реализацию комплексной программы развития казахско-российского сотрудничества в мирном использовании атомной энергии. Уже в 2018 году "Атомстройэкспорт" начнет строительство АЭС в городе Курчатове.
В апреле 2007 года с Японией был подписан ряд соглашений по энергетическому сотрудничеству, которые включают в себя организацию поставки урана в Японию, и технической помощи Казахстану в отношении развития топливного цикла и строительства ядерных реакторов.
В целом, можно отметить серьезные перспективы развития Казахстана в области ядерной энергетики при поддержке ведущих государств, имеющих интерес в данном регионе. Дальнейшее развитие международного сотрудничества в данной сфере окажет существенный шаг в укреплении и развитии экономики и ядерного потенциала Казахстана.
"Содружество"
Гульшат Абдуллаева

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