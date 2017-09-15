Казахстан и "Энергия будущего"

15 сентября 2017, 10:15 Комментарии

С 10 по 11 сентября 2017 года в Астане прошел Саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) по инциативе президента Казахстана Н.Назарбаева. Нужно отметить, что дата проведения Саммита была приурочена к закрытию международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017" на тему "Энергия будущего". Такие мероприятия нужны Казахстану, они способствовуют всестороннему технологическому развитию и укреплению экономики ведь, благодаря дальновидной политике Н.Назарбаева, Казахстан стал достаточно авторитетным государством с большими перспективами. Необходимо отметить, что успешное развитие страны не возможно без международного взаимодействия.

В прошедший недавно международный день борьбы против ядерных испытаний символичным стало участие президента Н.Назарбаева, в церемонии открытия первого на территории Казахстана банка низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ, который расположен в Усть-Каменогорске.

Далеко не многие знают о том, что на территории Казахстана содержется 12% мировых запасов урана и активно расширяется горнодобывающий сектор. Более 50 лет Казахстан является одним из важных поставщиков урана на мировом энергетическом рынке.

Руководство национальной атомной компании "Казатомпром", созданной государством с целью осуществления контроля разведки и добычи урана, создало важные стратегические связи с Китаем, Россией и Японией. Что это дает?

С Китаем Казахстан в данной сфере сотрудничает с декабря 2006 года. "Казатомпром" подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве по ядерной энергетике, которое подразумевает поставку и производство урана. Китай остается основным импортером казахстанского урана, доля которого составляет более 50%.

С 2006 года Казахстан (Казатомпром) и Россия (Атомстройэкспорт) также начали совместную работу по ядерному сотрудничеству, нацеленному на создание ядерных реакторов. Дополнительно, данное сотрудничество предполагает производство и обогащение урана и реализацию комплексной программы развития казахско-российского сотрудничества в мирном использовании атомной энергии. Уже в 2018 году "Атомстройэкспорт" начнет строительство АЭС в городе Курчатове.

В апреле 2007 года с Японией был подписан ряд соглашений по энергетическому сотрудничеству, которые включают в себя организацию поставки урана в Японию, и технической помощи Казахстану в отношении развития топливного цикла и строительства ядерных реакторов.

В целом, можно отметить серьезные перспективы развития Казахстана в области ядерной энергетики при поддержке ведущих государств, имеющих интерес в данном регионе. Дальнейшее развитие международного сотрудничества в данной сфере окажет существенный шаг в укреплении и развитии экономики и ядерного потенциала Казахстана.

"Содружество"

Гульшат Абдуллаева