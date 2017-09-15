В Астане прошел товарищеский матч по футболу между женскими сборными Кыргызстана и Казахстана

15 сентября 2017, 9:57 Комментарии

Бишкек, 15.09.17 /Тумара Туратбекова – Кабар/. В Астане 14 сентября состоялся товарищеский матч по футболу между женскими сборными Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе ФФКР.

Матч прошел на стадионе "Астана Арена". Первый тайм закончился со счетом 0:0, во второй половине матча единственный гол в ворота сборной КР был забит со штрафного. Итоговый счет - 1:0 в пользу женской Национальной сборной Казахстана.

Встреча состоялась в рамках УТС женской сборной Казахстана, которая ведет подготовку к отборочному раунду Чемпионата Мира - 2019. По итогам жеребьевки казахстанские футболистки попали в группу А, где соперницами стали спортсменки из Англии, Уэльса, России и Боснии и Герцеговины. Отборочный турнир стартует для казахстанок 17 сентября матчем против женской сборной Уэльса.