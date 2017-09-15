Против милиционеров, причастных к смертельной аварии, возбуждено уголовное дело

15 сентября 2017, 9:54 Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении двух сотрудников милиции, фигурировавших в ДТП, в котором погибли мотоциклист и водитель легкового автомобиля.

Прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело по фактам необоснованного преследования сотрудниками УПМ по ГУВД г Бишкек мотоциклиста В.К. с пассажиркой А.Н., а также заведомого оставления в опасности пострадавших от ДТП лиц. Об этом сообщает отдел информации Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, в ходе расследования данного дело было установлено, что в ночь с 18 на 19 августа 2017 года сотрудники УПМ по городу Бишкек, выехав за пределы маршрута несения службы, незаконно преследовали мотоциклиста В.К. с пассажиркой А.Н. (дочь боксера Орзубека Назарова) на пересечении улицы Тоголок Молдо и проспекта Чуй.

При этом ими были нарушены требования Инструкции об организации работы патрульной милиции органов внутренних дел КР по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения.

В результате преследований мотоциклист совершил столкновение с другой автомашиной и скончался на месте, его пассажирка была доставлена в реанимацию. Также в больницу с травмами доставлены водитель и другие пассажиры автомашины, где один из них С. уулу М., не приходя в сознание, скончался.

Сотрудники УПМ после столкновения скрылись с места происшествия.

Данное уголовное дело для организации дальнейшего расследования передано в Следственное управление ГКНБ КР.