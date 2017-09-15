Доллар США: 68.7382 (+0.0821) 
Евро: 81.8191 (-0.4412) 
Золото: 42.54 $/гр (-0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
ясно +17°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Убил, угнал авто, попал в ДТП и сбежал из больницы — задержан мужчинаУбил, угнал авто, попал в ДТП и сбежал из больницы — задержан мужчинаСотрудники УПМ были не правы, гоняясь за мотоциклистом. Возбуждено делоСотрудники УПМ были не правы, гоняясь за мотоциклистом. Возбуждено дело

Против милиционеров, причастных к смертельной аварии, возбуждено уголовное дело

Источник:
http://kabar.kg/news/protiv-mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447976-ru.html

Похожие новости

Сотрудники УПМ были не правы, гоняясь за мотоциклистом. Возбуждено дело

В Бишкеке отношении организации, присвоившей чужой товарный знак, возбуждено дело

В Оше протестировали оборудование по идентификации избирателей

ВБ выделит $50 млн Таджикистану на противодействие стихии

Преподаватели КГЮА угрожают отчислением студентам, которые проголосуют против Жээнбекова (аудиозапись)

15 сентября 2017, 9:54       Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении двух сотрудников милиции, фигурировавших в ДТП, в котором погибли мотоциклист и водитель легкового автомобиля.
Прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело по фактам необоснованного преследования сотрудниками УПМ по ГУВД г Бишкек мотоциклиста В.К. с пассажиркой А.Н., а также заведомого оставления в опасности пострадавших от ДТП лиц. Об этом сообщает отдел информации Генпрокуратуры.
Согласно сообщению, в ходе расследования данного дело было установлено, что в ночь с 18 на 19 августа 2017 года сотрудники УПМ по городу Бишкек, выехав за пределы маршрута несения службы, незаконно преследовали мотоциклиста В.К. с пассажиркой А.Н. (дочь боксера Орзубека Назарова) на пересечении улицы Тоголок Молдо и проспекта Чуй.
При этом ими были нарушены требования Инструкции об организации работы патрульной милиции органов внутренних дел КР по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения.
В результате преследований мотоциклист совершил столкновение с другой автомашиной и скончался на месте, его пассажирка была доставлена в реанимацию. Также в больницу с травмами доставлены водитель и другие пассажиры автомашины, где один из них С. уулу М., не приходя в сознание, скончался.
Сотрудники УПМ после столкновения скрылись с места происшествия.
Данное уголовное дело для организации дальнейшего расследования передано в Следственное управление ГКНБ КР.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум