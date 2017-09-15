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На автодороге Ош - Бишкек столкнулись три машины, погибли 6 человек

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-avtodo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447975-ru.html

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Шесть человек погибли в ДТП с тремя авто в Джалал-Абаде

15 сентября 2017, 10:05       Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. На автодороге Ош-Бишкек 14 сентября произошло ДТП, в котором погибли 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на 480 км дороги Ош - Бишкек, в селе Достук Ноокенского района. На месте столкнулись сразу три автомобиля "Ауди 100 С4", "Ауди 100" и "Хундай-Портер".
В результате ДТП погибли 6 человек, находящиеся в "Ауди 100" (5 человек погибли на месте, 1 скончался по дороге в больницу).
Тела погибших были доставлены в морг города Кочкор-Ата.
Пострадавший из машины "Хундай-Портер" был доставлен в больницу города Шамалды-Сай.

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