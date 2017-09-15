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ВПП ООН продолжит работу по содействию укреплению продовольственной безопасности Кыргызстана – Баньоли

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/vpp-oon-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447974-ru.html

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15 сентября 2017, 10:18       Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. В МИД накануне состоялась встреча Первого заместителя министра иностранных дел Кыргызстана Динары Кемеловой со Страновым директором Всемирной продовольственной организацией (ВПП) ООН в КР Андреа Баньоли. Об этом сообщил пресс-служба Министерство Иностранных Дел (МИД) КР.
В ходе встречи Баньоли вручил Кемеловой аккредитационное письмо в качестве вновь назначенного Странового директора ВПП ООН.
"Надеюсь на продолжение дальнейшего плодотворного сотрудничества между Кыргызстаном и ВПП ООН в области разработки и реализации совместных проектов, направленных на улучшение школьного питания, социальной защиты бедных и уязвимых семей, проживающих в сельской местности, на борьбу с бедностью, а также адаптации к изменению климата и готовности к чрезвычайным ситуациям", - сказала Кемелова.
В свою очередь, Баньоли отметил, что ВПП ООН в КР продолжит курс по оказанию помощи правительству Кыргызстана в укреплении продовольственной безопасности и улучшения питания, а также приложит все усилия по оказанию помощи наиболее незащищенным слоям населения страны.

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