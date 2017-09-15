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Базовая часть пенсии после ее повышения с 1 октября составит 1780 сомов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447973-ru.html

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15 сентября 2017, 10:12       Комментарии

В Кыргызстане с 1 октября будет повышена пенсия и размер базовой ее части будет составлять 1 тыс. 780 сомов. Как сообщается в постановлении правительства, Социальный фонд должен предоставить Министерству финансов денежные средства на повышение базовой части пенсий с 1 октября в сумме 263,8 млн сомов в 2017 году на условиях возвратности; обеспечить своевременный перерасчет базовой части пенсий и их выплату в новых размерах.
Министерству финансов поручено предусмотреть в республиканском бюджете на 2018 год 263,8 млн сомов, предоставленных из средств государственного социального страхования на повышение базовой части пенсий с 1 октября 2017 года, и обеспечить их возврат Социальному фонду в срок до 1 февраля 2018 года.
Контроль за исполнением постановления возложен на отдел социального развития, отдел финансов и кредитной политики Аппарата правительства.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2017 года.

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