Базовая часть пенсии после ее повышения с 1 октября составит 1780 сомов

15 сентября 2017, 10:12 Комментарии

В Кыргызстане с 1 октября будет повышена пенсия и размер базовой ее части будет составлять 1 тыс. 780 сомов. Как сообщается в постановлении правительства, Социальный фонд должен предоставить Министерству финансов денежные средства на повышение базовой части пенсий с 1 октября в сумме 263,8 млн сомов в 2017 году на условиях возвратности; обеспечить своевременный перерасчет базовой части пенсий и их выплату в новых размерах.

Министерству финансов поручено предусмотреть в республиканском бюджете на 2018 год 263,8 млн сомов, предоставленных из средств государственного социального страхования на повышение базовой части пенсий с 1 октября 2017 года, и обеспечить их возврат Социальному фонду в срок до 1 февраля 2018 года.

Контроль за исполнением постановления возложен на отдел социального развития, отдел финансов и кредитной политики Аппарата правительства.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2017 года.