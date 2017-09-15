В Ташкенте приготовили плов весом 7,3 тонны. Блюдо попало в Книгу Гиннесса

15 сентября 2017, 9:36 Комментарии

В Ташкенте состоялся фестиваль национальных традиций O"zbegim. Об этом сообщили в посольстве Узбекистана в КР.

Демонстрация узбекских национальных традиций, произведения изобразительного и прикладного искусства, национальные блюда, выступления канатоходцев и народные игры, показ одежды, концертные программы подарили всем участникам много радости и веселья.

Главным событием фестиваля было приготовление узбекского национального блюда – плова, и внимательное наблюдение за этим процессом представителей Guinness World Records. Умелые повара в огромном котле диаметром 4,2 метра, объемом 8 кубометров и высотой более метра приготовили плов весом 7360 килограммов и тем самым установили мировой рекорд.

"Для включения в Книгу рекордов Гиннесса на приготовление блюда должно было уйти не менее четырех тонн ингредиентов, – заявил представитель Guinness World Records Ричард Стенинг. – Сегодня это требование было перевыполнено. В процессе приготовления плова критерии Книги рекордов Гиннесса были полностью соблюдены. Это означает, что сегодня был установлен мировой рекорд по приготовлению плова, который будет зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса".