Доллар США: 68.7382 (+0.0821) 
Евро: 81.8191 (-0.4412) 
Золото: 42.54 $/гр (-0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
ясно +19°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане во второй половине октября ожидаются заморозки до 3-5 градусов мороза — прогноз погоды на месяцВ Кыргызстане во второй половине октября ожидаются заморозки до 3-5 градусов мороза — прогноз погоды на месяцШесть человек погибли в ДТП в Джалал-Абадской областиШесть человек погибли в ДТП в Джалал-Абадской области

В Ташкенте приготовили плов весом 7,3 тонны. Блюдо попало в Книгу Гиннесса

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366343_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447972-ru.html

Похожие новости

Убил, угнал авто, попал в ДТП и сбежал из больницы — задержан мужчина

Кыргызстанец пытался попасть в Казахстан с поддельным паспортом

Кыргызстанец пытался попасть в Казахстан по поддельному паспорту

Мужчина задушил собутыльника, скинул тело в БЧК и угнал его машину, но попал в ДТП

В Ташкенте демонстрируется крупнейшая экспозиция в Центральной Азии

15 сентября 2017, 9:36       Комментарии

В Ташкенте состоялся фестиваль национальных традиций O"zbegim. Об этом сообщили в посольстве Узбекистана в КР.
Демонстрация узбекских национальных традиций, произведения изобразительного и прикладного искусства, национальные блюда, выступления канатоходцев и народные игры, показ одежды, концертные программы подарили всем участникам много радости и веселья.
Главным событием фестиваля было приготовление узбекского национального блюда – плова, и внимательное наблюдение за этим процессом представителей Guinness World Records. Умелые повара в огромном котле диаметром 4,2 метра, объемом 8 кубометров и высотой более метра приготовили плов весом 7360 килограммов и тем самым установили мировой рекорд.
"Для включения в Книгу рекордов Гиннесса на приготовление блюда должно было уйти не менее четырех тонн ингредиентов, – заявил представитель Guinness World Records Ричард Стенинг. – Сегодня это требование было перевыполнено. В процессе приготовления плова критерии Книги рекордов Гиннесса были полностью соблюдены. Это означает, что сегодня был установлен мировой рекорд по приготовлению плова, который будет зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум