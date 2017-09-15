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В Узбекистане отобранные у граждан квартиры раздали милиционерам

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366340_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447971-ru.html

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15 сентября 2017, 9:49       Комментарии

В Ташкенте 10 сентября состоялось мероприятие, в ходе которого 150 участковых инспекторов профилактики принесли торжественную присягу. Как сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана, в тот день им были вручены ключи от квартир, а также от автомобилей, приобретенных для них представителями власти по льготным кредитам.
Как удалось выяснить независимому журналисту из Ташкента Алексею Волосевичу, участковым инспекторам профилактики были вручены отобранные у граждан квартиры. "Узбекские правоохранительные органы практически исполнили постановление президента об обеспечении милиционеров квартирами. Остается выявить всего 137 "притонов" и конфисковать квартиры в качестве вещественных доказательств", – говорит журналист Алексей Волосевич.
Напомним, что в постановлении президента страны отмечено о необходимости органам госвласти на местах формировать жилищный фонд для предоставления инспекторам по профилактике служебных квартир (в том числе за счет обращенных в доход государства квартир).
Как рассказал один из сотрудников фирмы, занимающейся поставкой хозяйственных товаров и служебной формы для сотрудников МВД Узбекистана, у министерства нет средств для приобретения квартир на вторичном рынке, а на балансе местных властей не осталось пустых квартир.
"По этой причине, согласовав этот процесс с вышестоящим руководством, было решено вручить конфискованные у граждан квартиры и автомобили сотрудникам милиции. 10 сентября 150 сотрудников МВД получили квартиры. До конца этого года в общей сложности 500 сотрудников правоохранительных органов будут обеспечены квартирами", – сказал собеседник.

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