Фракция "Кыргызстан" поддержит на выборах Сооронбая Жээнбекова

15 сентября 2017, 9:49 Комментарии

Парламентская фракция "Кыргызстан" поддержит на президентских выборах кандидатуру Сооронбая Жээнбекова на пост президента. Такое решение принято вчера, 14 сентября, на внеочередном заседании фракции.

"Ради укрепления государственности, достижений последних лет, поддержания целостности государства, парламентская фракция "Кыргызстан" на внеочередном заседании, рассмотрев пройденный трудовой путь 13 кандидатов на пост президента Кыргызской Республики, учитывая богатый жизненный опыт, простоту и человечность, ведение объективной работы в интересах народа, решила поддержать кандидатуру Жээнбекова Сооронбая Шариповича на пост президента Кыргызской Республики", - говорится в заявлении.

На днях стало известно, что лидер партии "Кыргызстан" и экс-лидер парламентской фракции Канат Исаев поддержит на выборах другого кандидата - Омурбека Бабанова.

Президентские выборы пройдут 15 октября, в нем участвуют 13 кандидатов, но основные фавориты гонки - это Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Бакыт Торобаев.