Сотрудники УПМ были не правы, гоняясь за мотоциклистом. Возбуждено дело

15 сентября 2017, 9:52 Комментарии

Прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело по фактам необоснованного преследования сотрудниками УПМ по ГУВД г. Бишкек мотоциклиста В.К. с пассажиром А.Н., а также заведомого оставления в опасности пострадавших от ДТП лиц. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

Установлено, что в ночь с 18 на 19 августа 2017 года сотрудники УПМ, выехав за пределы маршрута несения службы, незаконно преследовали мотоциклиста В.К. с пассажиром А.Н. на пересечении улицы Т. Молдо и проспекта Чуй. При этом ими были нарушены требования "Инструкции об организации работы патрульной милиции органов внутренних дел КР по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения".

В результате преследований мотоциклист совершил столкновение с другой автомашиной и скончался на месте, его пассажирка Н.А. была доставлена в реанимацию. Также в больницу с травмами доставлены водитель и другие пассажиры автомашины, где один из них С. уулу М., не приходя в сознание, скончался.

Сотрудники УПМ после столкновения скрылись с места происшествия. Данное уголовное дело для организации дальнейшего расследования передано в Следственное управление ГКНБ КР.