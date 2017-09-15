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На трассе Бишкек - Ош столкнулись три машины. Шестеро погибли

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366344_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447968-ru.html

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Шесть человек погибли в ДТП с тремя авто в Джалал-Абаде

15 сентября 2017, 9:58       Комментарии

Ночью, 14 сентября, примерно в 22.00 на 480-м км автодороги Бишкек - Ош произошло ДТП. В результате столкновения автомобилей марок "Ауди С4" (госномер V7987R), "Хендай портер" (госномер S9289R) и "Ауди 100" (госномер D0436М) погибли 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
По данным ведомства, на месте происшествия погибли 5 человек, еще один скончался в больнице. Авария произошла вблизи села Достук Джалал-Абадской области. На месте трагедии работали две спасательные бригады.
Тела погибших в автомашине марки "Ауди" были доставлены в морг больницы в Кочкор-Ате. Погибший в "Хендай портер" доставлен в морг Шамалдысайской городской больницы.

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