На трассе Бишкек - Ош столкнулись три машины. Шестеро погибли

15 сентября 2017, 9:58 Комментарии

Ночью, 14 сентября, примерно в 22.00 на 480-м км автодороги Бишкек - Ош произошло ДТП. В результате столкновения автомобилей марок "Ауди С4" (госномер V7987R), "Хендай портер" (госномер S9289R) и "Ауди 100" (госномер D0436М) погибли 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, на месте происшествия погибли 5 человек, еще один скончался в больнице. Авария произошла вблизи села Достук Джалал-Абадской области. На месте трагедии работали две спасательные бригады.

Тела погибших в автомашине марки "Ауди" были доставлены в морг больницы в Кочкор-Ате. Погибший в "Хендай портер" доставлен в морг Шамалдысайской городской больницы.