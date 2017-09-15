Шесть человек погибли в ДТП с тремя авто в Джалал-Абаде

15 сентября 2017, 9:39 Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Близ села Достук Ноокенского района Джалал-Абадской области столкнулись три автомобиля, погибли шесть человек, сообщила пресс-служба МЧС.

Происшествие с участием автомобилей Audi C4, Audi-100 и Hyundai Porter произошло в 22.00 четверга.

В результате ДТП пять человек скончались на месте, еще один - в больнице, сообщили в МЧС. Гражданин, ехавший в салоне "Портера", доставлен в горбольницу Шамалды-Сая.

На месте работали 11 спасателей.

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