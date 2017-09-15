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Шесть человек погибли в ДТП с тремя авто в Джалал-Абаде

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447967-ru.html

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15 сентября 2017, 9:39       Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Близ села Достук Ноокенского района Джалал-Абадской области столкнулись три автомобиля, погибли шесть человек, сообщила пресс-служба МЧС.
Происшествие с участием автомобилей Audi C4, Audi-100 и Hyundai Porter произошло в 22.00 четверга.
В результате ДТП пять человек скончались на месте, еще один - в больнице, сообщили в МЧС. Гражданин, ехавший в салоне "Портера", доставлен в горбольницу Шамалды-Сая.
На месте работали 11 спасателей.
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