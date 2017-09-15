Будут заморозки — прогноз погоды по Кыргызстану на октябрь

15 сентября 2017, 9:46 Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Во второй половине октября в Кыргызстане ожидается значительное понижение температуры воздуха, сообщили в пресс-службе МЧС.

В Чуйской и Таласской областях ночью будет до +9, днем до 27 градусов тепла. Вероятность заморозков составляет 70 процентов.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях в ночное время ожидается до 18 градусов выше нуля, днем - до +26. Вероятность заморозков во второй половине месяца - 90 процентов.

В Иссык-Кульской области ночью будет до -4, днем в среднем 16 градусов тепла. Вероятность похолодания - 55 процентов.

В Нарынской области ночью до 5 градусов со знаком "плюс", днем до 18 выше нуля.

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