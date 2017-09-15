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Объявлены лауреаты Шнобелевской премии 2017 года

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/obyavl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447965-ru.html

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Объявлен шорт-лист Букеровской премии

15 сентября 2017, 9:26       Комментарии

27-я церемония вручения шутейной "Шнобелевской премии" прошла в Гарвардском университете.
В Гарвардском университете в США прошла 27-я церемония вручения "Шнобелевской премии" (Ig Nobel Prize). Она присуждается за самые абсурдные научные открытия. Об этом пишет "Лайф".
Лауреатами "Шнобелевской премии" мира стали ученые из Швейцарии, доказавшие, что занятие музыкой на духовом инструменте австралийских аборигенов диджериду избавляет от храпа.
"Шнобелевка" по экономике досталась Мэттью Роклофф и Нэнси Грир — австралийцам, выяснившим, что игроки в казино склонны к высоким ставкам после того, как подержат в руках крокодила. В таких ситуациях мозг возбуждается от осознания власти над хищником — это может послужить ложным сигналом к дерзкому везению.
Ещё один лауреат "Шнобелевской премии", британский анатом Джеймс Хиткоут, выяснил, что человеческие уши после 30 лет начинают расти на два миллиметра в 10 лет.
Французские нейробиологи доказали, что у некоторых людей существует в мозге особая область, вызывающая отвращение к запаху и вкусу сыра. А ученые из Италии выяснили, что идентичные близнецы часто не способны различить друг друга на фотоснимках.

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