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В Бишкеке отношении организации, присвоившей чужой товарный знак, возбуждено дело

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447963-ru.html

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15 сентября 2017, 9:46       Комментарии

В Бишкеке отношении организации, присвоившей чужой товарный знак, возбуждено дело. Об этом сообщили в Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.
По его данным, в финпол поступило заявление от директора ОсОО "O" Д.А..
"По словам заявителя гражданин Г.Э., владелец ОсОО "Аол" незаконно использовал товарный знак. Установлено, что Д.А. на основании свидетельства Госслужбы интеллектуальной собственности является единственным владельцем исключительных прав на использование, распоряжение и запрещение использования товарных знаков OSSE и Optelli", – говорится в сообщении.
Однако, ОсОО "Аол" с мая 2017 года по настоящее время осуществляло продажу оптики и аксессуаров товарного знака OSSE и Optelli, тем самым причинив ущерб ОсОО "O" в крупном размере.

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