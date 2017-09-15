Кыргызстанец пытался попасть в Казахстан с поддельным паспортом

15 сентября 2017, 9:33 Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. Накануне, 14 сентября. на кыргызско-казахской границе пограничники задержали гражданина Кыргызстана, пытавшего пересечь контрольно-пропускной пункт с поддельным паспортом.

Как сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР, на контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек-автодорожный" при прохождения паспортного контроля гражданин Кыргызстана Ф.Б., 1972 г.р., предъявил общегражданский паспорт (ID-card) с признаками полной подделки. Задержанный пытался выехать из Кыргызстана в Казахстан.

После оформления соответствующих документов задержанный передан сотрудникам ГКНБ по Чуйской области.