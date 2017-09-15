Доллар США: 68.7382 (+0.0821) 
Евро: 81.8191 (-0.4412) 
Золото: 42.54 $/гр (-0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
ясно +19°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Шесть человек погибли в ДТП в Джалал-Абадской областиШесть человек погибли в ДТП в Джалал-Абадской областиОбъявлены лауреаты Шнобелевской премии 2017 годаОбъявлены лауреаты Шнобелевской премии 2017 года

Кыргызстанец пытался попасть в Казахстан с поддельным паспортом

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447961-ru.html

Похожие новости

ВПП ООН продолжит работу по содействию укреплению продовольственной безопасности Кыргызстана – Баньоли

Казахстан и "Энергия будущего"

Актриса из Кыргызстана получила приз на фестивале в Уфе

В Астане прошел товарищеский матч по футболу между женскими сборными Кыргызстана и Казахстана

Фракция "Кыргызстан" поддержит на выборах Сооронбая Жээнбекова

15 сентября 2017, 9:33       Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. Накануне, 14 сентября. на кыргызско-казахской границе пограничники задержали гражданина Кыргызстана, пытавшего пересечь контрольно-пропускной пункт с поддельным паспортом.
Как сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР, на контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек-автодорожный" при прохождения паспортного контроля гражданин Кыргызстана Ф.Б., 1972 г.р., предъявил общегражданский паспорт (ID-card) с признаками полной подделки. Задержанный пытался выехать из Кыргызстана в Казахстан.
После оформления соответствующих документов задержанный передан сотрудникам ГКНБ по Чуйской области.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум