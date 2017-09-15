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Пострадавшие в результате стихийных бедствий на юге КР начали получать ипотечные кредиты - ГИК

Источник:
http://kabar.kg/news/postradav...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447960-ru.html

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15 сентября 2017, 9:39       Комментарии

Бишкек, 15.09.17 /Кабар/. Начиная со вчерашнего дня, 14 сентября, Государственная ипотечная компания начала выдавать ипотеку пострадавшим в результате стихийных бедствий в Ошской и Джалал-Абадской областях.
Как сообщили в ГИК, ипотечный кредит в размере по 300 тыс. сомов в местных отделениях "Айыл Банка" получили 4 семьи из айыл окмоту Кызыл-Туу Сузакского района, 1 семья из айыл окмоту Жекенди Чон-Алйского района.
Количество нуждающихся в жилье семей, пострадавших от стихийных бедствий, более 2 тысяч. В частности, в Чон-Алайском районе – 642, в Сузакском районе– 462 и в Узгенском районе – 933.
Ранее было отмечено, что у ОАО "Государственная Ипотечная Компания" имеются возможности ипотечного кредитования в рамках механизма "Индивидуальное строительство жилья" жителей Чон-Алайского и Узгенского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области, пострадавших в результате стихийных бедствий.
"Ранее мы сообщали о вводе в действие в указанных районах схемы "Единого окна" согласно правительственному постановлению для облегчения доступа к ипотечному кредитованию пострадавших жителей", - сообщили в Госипотечной компании.
Отметим, кредит на строительство дома с фундамента в размере 300 тыс. сомов предоставляется на 7 лет, а на восстановление жилья - 200 тыс. сомов сроком на 5 лет. Причем без первоначального взноса, под 7 процентов годовых.

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