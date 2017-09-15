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В Бишкеке открыли еще 8 дорог после капремонта

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447959-ru.html

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15 сентября 2017, 9:47       Комментарии

Бишкек, 15.09.17 /Кабар/. В Бишкеке после капитального ремонта открылись еще восемь городских дорог.
По информации муниципального предприятия "Бишкекасфальсервис", в настоящее время завершены ремонтные работы и открыты к движению автотранспорта дорожные полотна на 8 городских улицах.
1. ул.Ш.Баатыра от ул.Исакеева до ул.Киизбаевой.
2. ул.Литовская от ул.Киизбаевой до ул.Ш.Баатыра.
3. дорога в с.Гроздь, ведущая в новое городское кладбище.
4. ул. Безымянная от ул.Тыналиева до школы №95.
5. ул.Жаманбаева от пр.Мира до ул.Ш.Руставелли.
6. ул.Безымянная мкр.Джал-23 (д.№№80) от ул.Ахунбаева до школы №72.
7. мкр.№11 от ул.Куттубаева вдоль ж/д №№20, 19, 18, 21/1,17,6.
8. ул.Минжилкиева мкнр.Джал-23 возле дома №5 от ул.Тыналиева до ул.Курчатова.
По линии МП "Бишкекасфальтсервис" на 2017 год из городского бюджета запланировано произвести капитальный ремонт на 56 улицах города, общей протяженностью 56,4 км. На сегодняшний день также продолжается реконструкция еще на 47 улицах столицы.

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