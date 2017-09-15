В Кыргызстане во второй половине октября ожидаются заморозки до 3-5 градусов мороза — прогноз погоды на месяц

15 сентября 2017, 9:38 Комментарии

По Кыргызстану средняя месячная температура воздуха в октябре ожидается около нормы или на один градус выше нормы. Об этом сообщает МЧС. Во второй половине октября ожидается понижение температуры воздуха, в отдельные ночи возможны заморозки -1...-3, в предгорных районах заморозки -4...-6.

Зона земледелия Чуйской области

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1 градус выше климатической нормы и составит 11...13 градусов. В Кеминской долине и в предгорных районах средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 5...7 градусов тепла.

В первой половине месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью +4...+9, днем +22...+27 градусов, в предгорных районах и в Кеминской долине ночью +1...+6 градусов, днем +18...+23 градуса тепла.

Во второй половине месяца ожидается понижение температуры воздуха ночью +1...+6 градусов, в отдельные ночи возможны заморозки -1...-3, в предгорных районах заморозки -4...-6, днем +17...+22 градуса, в предгорных районах и в Кеминской долине +13...+18 градусов тепла. Вероятность заморозков такой интенсивности в этот период года в Чуйской долине составляет 50-80%, в предгорных районах 83-97%.

Месячное количество осадков ожидается меньше, в предгорных районах около нормы (39-44 мм, в предгорных районах 25-43 мм).

Зона земледелия Таласской области

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 7...9 градусов тепла. В первой половине месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью +1...+6, днем +19...+24 градуса тепла.

Во второй половине месяца ожидается понижение температуры воздуха ночью 0...+5 градусов, в отдельные ночи возможны заморозки до -3...-5, днем +15...+20 градусов тепла. Вероятность заморозков такой интенсивности в этот период года в Таласской долине составляет 52-80%.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (24-27 мм).

Зона земледелия Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1 градус выше климатической нормы и составит +12...+14, в предгорных районах +10...+12 градусов тепла.

В течение месяца ожидается ночью преобладание температуры воздуха +4...+9 градусов, во второй половине месяца в предгорных районах в отдельные ночи возможны заморозки до -1...-3, днем колебание от +13...+18 до +21...+26 градусов тепла. Вероятность заморозков такой интенсивности в этот период года в предгорных районах составляет 77-96%.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (24-34 мм, по предгорным районам 30-86 мм).

Зона земледелия Иссык-Кульской области

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит +7...+9 градусов тепла.

В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью +1...+6 градусов тепла, во второй половине месяца в отдельные ночи возможны заморозки до -2...-4, днем +11...+16 градусов тепла. Вероятность заморозков такой интенсивности в этот период года в Иссык-Кульской котловине составляет 43-64%.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (4-26 мм, по востоку 36-55 мм).

Зона земледелия Нарынской области

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 5...7 градусов тепла. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0...+5 градусов тепла до -1...-6 градусов мороза, днем от 7...12 до 13...18 градусов тепла.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (12-16 мм).

Зона пастбищ

Алайская долина

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и состав 0...-2 градуса мороза. В течение месяца ожидается ночью преобладание температуры воздуха -5...-10 градусов мороза, днем колебание от +1...+6 до +8...+13 градусов тепла.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (24-26 мм).

Суусамырская долина

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1 градус ниже климатической нормы и составит 0...+2 градусов тепла. В течение месяца ожидается ночью преобладание температуры воздуха -7...-12 градусов мороза, днем колебание от +4...+9 до +11...+16 градусов тепла.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (24-26 мм).