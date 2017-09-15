Омурбек Бабанов: Жадность наших чиновников привела к гибели пяти с половиной тысяч человек

15 сентября 2017, 9:19 Комментарии

"Мы могли еще в 2012 году внедрить проект "Безопасный город". 5 тыс. 554 человека остались бы живы!" - заявил кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов.

Как отметил политик, после внедрения проекта "Безопасный город" в Казахстане уменьшилась смертность граждан на дорогах в 3 раза. По официальным данным МВД России, камеры видеонаблюдения используются при расследовании 70% правонарушений.

"Даже у нас благодаря камерам видеонаблюдения в 2015 году было раскрыто несколько громких убийств практически моментально. В течение 2-х часов после совершения преступных деяний оперативники уже имели всю информацию о преступниках! А самое важное, что пока не реализуется "Безопасная страна" - гибнут люди!" - сказал кандидат в президенты.

По данным ГУПМ МВД КР, внедрение проекта "Безопасный Город" затягивается на протяжении 5 лет. Суммарная стоимость проекта оценивалась в 80 млн долларов. За это время по республике произошло 35 577 ДТП, из них 7 671 с участием детей; погибло 5 554 человека, из них 623 ребенка; пострадавших 52 237, из них 8 507 детей. Совокупный ежегодный экономический ущерб от ДТП в КР составляет 4,3% ВВП Кыргызстана или примерно 290 млн долларов ежегодно.

"Я добьюсь завершения программы "Безопасная страна". Наши дети будут спокойно ходить по улицам сел и городов, а наши дома будут постоянно в безопасности!" - заявил Омурбек Бабанов.

Исполнитель: ОсОО АКИ "Кыргызстан", г. Бишкек, ул. Московская, 189. Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.

Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 15.09.2017 г. Тираж: 1.