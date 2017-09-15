Более ста индийских спортсменов не пустили в Ашхабад на Азиатские игры

15 сентября 2017, 9:07 Комментарии

Более ста индийских спортсменов, направлявшихся в Ашхабад на V Азиатские игры, не смогли вылететь из международного аэропорта Дели. Как сообщают индийские СМИ, причиной стало отсутствие специального разрешения министерства спорта Индии на участие в данных соревнованиях.

Недопущенные на рейс спортсмены на ашхабадских играх должны были представлять свою страну в таких дисциплинах, как кураш, самбо, джиу-джитсу, спортивные танцы, традиционная борьба, борьба на поясах, которые не признаны Индийской Олимпийской Ассоциацией.

Министерство спорта Индии на запрос "Азатлыка" о перспективах участия этих спортсменов в соревнованиях, которые стартуют 17 сентября, от комментариев воздержалось. Но в четверг появились сообщения о том, что начата процедура оформления разрешения для этих спортсменов. Но вопрос, успеют ли спортсмены к моменту начала своих состязаний, остаётся открытым, так как оформление разрешений может занять несколько дней.

Организаторы изначально сообщали, что на ашхабадских играх ожидается участие около 6 тысяч спортсменов. Власти потратили на эти игры, по разным оценкам, от 10 до 15 миллиардов долларов США.