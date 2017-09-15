Верховный суд выделил своим сотрудникам 2 млн сомов на заготовку консервов

15 сентября 2017, 9:25 Комментарии

В ходе аудита судебных органов Счетная палата выявила грубейшие финансовые нарушения и необоснованные выплаты сотрудникам центральных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

Счетная палата провела аудит на использование бюджетных, специальных и депозитных средств в органах судебной власти за 2017 год.

В ходе аудита в Верховном суде выявлены финансовые нарушения на 1,1 млн сомов. Так, по учетным данным специальных средств аппарата Верховного суда, на 1 января 2016 года не отражена задолженность Судебного департамента на 1,1 млн сомов по отчислениям части исполнительского сбора. Резервы и потери бюджета составили 4,1 млн сомов. В частности, судьям, аппарату, младшему и техническому обслуживающему персоналу аппарата Верховного суда за счет экономии фонда заработной платы начислена непредусмотренная материальная помощь на осеннюю заготовку сельхозпродуктов на 2 млн сомов. Также по итогам 2015 года за счет экономии фонда зарплаты начислена и выплачена непредусмотренная материальная помощь госслужащим аппарата на 2,1 млн сомов.

В Конституционной палате КР установлена выплата непредусмотренной премии сотрудникам за счет экономии фонда заработной платы на 1,3 млн сомов.

В Судебном департаменте при Верховном суде КР выявлены финансовые нарушения на 79,5 тысячи сомов. Резервы и потери бюджета составили 17,3 млн. сомов. Так, бюджетные средства в сумме 9,4 млн сомов вместо возврата в доход бюджета излишнего финансирования, образованного с непринятием закона о приставах, отсутствием утвержденной в соответствующем порядке штатной численности и расписания приставов, были израсходованы на выплату излишних премиальных.

Кроме того, неиспользованное финансирование в сумме 7,9 млн сомов подлежало возврату в бюджет. Однако Судебный департамент необоснованно произвел авансовые платежи по подоходному налогу на 1,4 млн сомов и социальным отчислениям на 6,5 млн сомов, тем самым отвлечены бюджетные средства на значительную сумму.

Также установлены сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей на 4,9 млн сомов и не сданные в доход бюджета неиспользованные остатки наличных бюджетных средств на конец года на 46,1 тыс. сомов.