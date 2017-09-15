Впервые в Бишкеке пройдет международный арт-фестиваль

15 сентября 2017, 8:57 Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Впервые в Ботаническом саду имени Э. Гареева в Бишкеке пройдет международный фестиваль "Арт-проспект - Бишкек, зеленым зонам - новое дыхание", рассказала организатор мероприятия Гульнура Чекирова.

Организаторы фестиваля и художники предлагают переосмыслить пространства Ботанического сада с использованием художественных, дизайнерских и архитектурных средств, чтобы организовать место для неформальных встреч горожан любого возраста и всех социальных групп.

В фестивале примут участие художники и творческие коллективы из Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, Украины и США. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы для молодых талантов, встречи с художниками и кураторами, экскурсии по объектам.

Фестиваль будет проходить 22-24 сентября. Вход свободный.

"Арт-Проспект" - ежегодный фестиваль паблик-арта, основанный некоммерческой организацией CEC ArtsLink в 2012 году. Фестиваль призван изменить привычный городской ландшафт, наполнить улицы, дворы, парки и другие общественные пространства произведениями современного искусства. В 2012-2016 годах "Арт-Проспект" проходил в Санкт-Петербурге. В 2017-м фестиваль расширит свою географию и впервые будет проводиться за пределами России - в Бишкеке.

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