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Впервые в Бишкеке пройдет международный арт-фестиваль

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447953-ru.html

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В Бишкеке отношении организации, присвоившей чужой товарный знак, возбуждено дело

15 сентября 2017, 8:57       Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Впервые в Ботаническом саду имени Э. Гареева в Бишкеке пройдет международный фестиваль "Арт-проспект - Бишкек, зеленым зонам - новое дыхание", рассказала организатор мероприятия Гульнура Чекирова.
Организаторы фестиваля и художники предлагают переосмыслить пространства Ботанического сада с использованием художественных, дизайнерских и архитектурных средств, чтобы организовать место для неформальных встреч горожан любого возраста и всех социальных групп.
В фестивале примут участие художники и творческие коллективы из Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, Украины и США. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы для молодых талантов, встречи с художниками и кураторами, экскурсии по объектам.
Фестиваль будет проходить 22-24 сентября. Вход свободный.
"Арт-Проспект" - ежегодный фестиваль паблик-арта, основанный некоммерческой организацией CEC ArtsLink в 2012 году. Фестиваль призван изменить привычный городской ландшафт, наполнить улицы, дворы, парки и другие общественные пространства произведениями современного искусства. В 2012-2016 годах "Арт-Проспект" проходил в Санкт-Петербурге. В 2017-м фестиваль расширит свою географию и впервые будет проводиться за пределами России - в Бишкеке.
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