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Кыргызстан занял 110-е место в рейтинге выгодности гражданства

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447952-ru.html

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15 сентября 2017, 9:15       Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. В рейтинге выгодности гражданства Кыргызстан занял 110-е место, говорится в отчете консалтинговой компании Henley & Partners.
Всего в перечне 159 государств. В его основу легли несколько критериев: наличие безвизового режима с другими странами, развитость экономики, возможность реализовать человеческий потенциал. В прошлом году Кыргызстан занимал в этом рейтинге 119-ю позицию.
Сегодня КР обошла в списке Узбекистан (116) и Таджикистан (121). Казахстан расположился на 85-м месте, а Китай - на 61-м.
Лидерами рейтинга стали Германия, Франция и Дания. Странами с самым невыгодным гражданством признаны Афганистан, Центральноафриканская Республика и Эритрея.
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