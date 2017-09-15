Кыргызстан занял 110-е место в рейтинге выгодности гражданства

15 сентября 2017, 9:15 Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. В рейтинге выгодности гражданства Кыргызстан занял 110-е место, говорится в отчете консалтинговой компании Henley & Partners.

Всего в перечне 159 государств. В его основу легли несколько критериев: наличие безвизового режима с другими странами, развитость экономики, возможность реализовать человеческий потенциал. В прошлом году Кыргызстан занимал в этом рейтинге 119-ю позицию.

Сегодня КР обошла в списке Узбекистан (116) и Таджикистан (121). Казахстан расположился на 85-м месте, а Китай - на 61-м.

Лидерами рейтинга стали Германия, Франция и Дания. Странами с самым невыгодным гражданством признаны Афганистан, Центральноафриканская Республика и Эритрея.

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