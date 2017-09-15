Прогноз погоды: в Бишкеке без осадков

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15 сентября 2017, 8:53 Комментарии

По данным Кыргызгидромета, в Бишкеке 15-17 сентября без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

<table border="1"> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> </tr> <tr> <td>8…10</td> <td>25…27</td> <td>10…12</td> <td>26…28</td> <td>11…13</td> <td>25…27</td> </tr> </table>