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Прогноз погоды: в Бишкеке без осадков

Источник:
http://knews.kg/2017/09/progno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447951-ru.html

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Будут заморозки — прогноз погоды по Кыргызстану на октябрь

15 сентября 2017, 8:53       Комментарии

По данным Кыргызгидромета, в Бишкеке 15-17 сентября без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
<table border="1"> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> </tr> <tr> <td>8…10</td> <td>25…27</td> <td>10…12</td> <td>26…28</td> <td>11…13</td> <td>25…27</td> </tr> </table>

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