Кыргызстанец пытался попасть в Казахстан по поддельному паспорту

15 сентября 2017, 9:04 Комментарии

Накануне пограничники контрольно-пропускного пункта "Ак-Тилек-автодорожный" задержали гражданина Кыргызстана за попытку пересечения кыргызско-казахстанской государственной границы по поддельному паспорту. Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

По его данным, во время прохождения паспортного контроля гражданин Кыргызстана Ф.Б., 1972 года рождения, предъявил ID-card с признаками полной подделки.

"Задержанный пытался выехать из Кыргызстана в Казахстан. После оформления соответствующих документов задержанный передан сотрудникам ГКНБ по Чуйской области", – говорится в сообщении.