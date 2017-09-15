Tesla представит электрический грузовик в октябре

15 сентября 2017, 8:37 Комментарии

Основатель компаний Space X и Tesla Motors, бизнесмен и инженер Илон Маск анонсировал презентацию новой модели электромобиля, сообщает Росбалт.

В своем Twitter он написал, что речь идет о беспилотном грузовике, который будет представлен публике 26 октября в городе Хоторн близ Лос-Анджелеса, штат Калифорния.

Свое новое детище Маск назвал "зверем", которого стоит увидеть в деле, - его первый тест-драйв обещает стать "невероятным".

"Презентация и тестовый заезд грузовика Tesla запланировали на 26 октября в Хоторне. Этого зверя стоит увидеть лично. Это что-то нереальное", - написал изобретатель.

Изначально Маск обещал презентовать большегруз в сентябре и показал его изображение на лекции в канадском Ванкувере. Судя по фото, фура имеет упрощенную кабину без спального места, при этом, по словам, инженеров, сможет выполнять длительные рейсы на одном заряде.