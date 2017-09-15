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Tesla представит электрический грузовик в октябре

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366314_te...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447949-ru.html

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15 сентября 2017, 8:37       Комментарии

Основатель компаний Space X и Tesla Motors, бизнесмен и инженер Илон Маск анонсировал презентацию новой модели электромобиля, сообщает Росбалт.
В своем Twitter он написал, что речь идет о беспилотном грузовике, который будет представлен публике 26 октября в городе Хоторн близ Лос-Анджелеса, штат Калифорния.
Свое новое детище Маск назвал "зверем", которого стоит увидеть в деле, - его первый тест-драйв обещает стать "невероятным".
"Презентация и тестовый заезд грузовика Tesla запланировали на 26 октября в Хоторне. Этого зверя стоит увидеть лично. Это что-то нереальное", - написал изобретатель.
Изначально Маск обещал презентовать большегруз в сентябре и показал его изображение на лекции в канадском Ванкувере. Судя по фото, фура имеет упрощенную кабину без спального места, при этом, по словам, инженеров, сможет выполнять длительные рейсы на одном заряде.

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