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Кроссфит: в Бишкеке определят самого физически подготовленного человека

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366303_kr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447948-ru.html

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15 сентября 2017, 8:46       Комментарии

Впервые в Бишкеке пройдет открытый Кубок по кроссфиту. Состязания пройдут 17 сентября с призовым фондом 200 тысяч сомов.
Как сообщается, зрелищное состязание состоится за звание самого физически подготовленного человека Кыргызстана. На сегодняшний день подали заявки около ста участников.
Соревнования будут проводиться среди профессионалов и любителей, отдельно среди женщин и мужчин.
Как уточняется, мероприятие будет сопровождать шоу-программа, где ведущими спортивного праздника станут резиденты "Жарайт сити".
Справочно: Кроссфит - брендированная система физической подготовки. Продвигается и как система физических упражнений, и как соревновательный вид спорта. Кроссфит-тренировки включают в себя элементы интервальных тренировок высокой интенсивности, тяжелой атлетики, плиометрики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта, бега и других.

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