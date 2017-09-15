Кроссфит: в Бишкеке определят самого физически подготовленного человека

15 сентября 2017, 8:46 Комментарии

Впервые в Бишкеке пройдет открытый Кубок по кроссфиту. Состязания пройдут 17 сентября с призовым фондом 200 тысяч сомов.

Как сообщается, зрелищное состязание состоится за звание самого физически подготовленного человека Кыргызстана. На сегодняшний день подали заявки около ста участников.

Соревнования будут проводиться среди профессионалов и любителей, отдельно среди женщин и мужчин.

Как уточняется, мероприятие будет сопровождать шоу-программа, где ведущими спортивного праздника станут резиденты "Жарайт сити".

Справочно: Кроссфит - брендированная система физической подготовки. Продвигается и как система физических упражнений, и как соревновательный вид спорта. Кроссфит-тренировки включают в себя элементы интервальных тренировок высокой интенсивности, тяжелой атлетики, плиометрики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта, бега и других.