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ГИК: Пострадавшие от стихийных бедствий начали получать ипотечные кредиты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366336_gi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447947-ru.html

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15 сентября 2017, 8:55       Комментарии

Пострадавшие от стихийных бедствий начали получать ипотечные кредиты. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Государственная Ипотечная Компания".
Начиная с 14 сентября ипотечный кредит в размере по 300 тыс. сомов в местных отделениях "Айыл Банка" получили 4 семьи из айыл окмоту Кызыл-Туу Сузакского района, одна семья из айыл окмоту Жекенди Чон-Алйского района.
В госкомпании сообщили, что кредит на строительство дома в размере 300 тыс. сомов предоставляется на 7 лет, на восстановление жилья - 200 тыс. сомов сроком на 5 лет. Причем без первоначального взноса под 7 процентов годовых.
Количество нуждающихся в жилье семей, пострадавших от стихийных бедствий, составляет: в Чон-Алайском районе – 642, в Сузакском районе – 462, в Узгенском районе – 933.
Ранее было отмечено, что у ОАО "ГИК" имеется возможности ипотечного кредитования в рамках механизма "Индивидуальное строительство жилья" жителей Чон-Алайского и Узгенского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области, пострадавших в результате стихийных бедствий.
Госкомпания сообщает о вводе в действие в указанных районах схемы "Единого окна", согласно правительственному постановлению, для облегчения доступа к ипотечному кредитованию пострадавших жителей.
С полной информацией об условиях получения данных кредитов можно ознакомиться на официальном сайте ГИК.

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