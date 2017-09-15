И вновь поддельный паспорт. Кыргызстанец незаконно пытался пересечь границу

15 сентября 2017, 9:00 Комментарии

14 сентября пограничники контрольно-пропускного пункта "Ак-Тилек-автодорожный" задержали гражданина КР за попытку пересечения кыргызско-казахстанской государственной границы по поддельному паспорту. Об том сообщает пресс-служба ГПС КР.

В ходе прохождения паспортного контроля кыргызстанец Ф.Б., 1972 г.р., предъявил общегражданский паспорт (ID-card) с признаками полной подделки. Задержанный пытался выехать из республики в Казахстан.

После оформления соответствующих документов задержанный передан сотрудникам ГКНБ по Чуйской области.

Напомним, того же дня гражданин Таджикистана также пытался из аэропорта "Ош" вылететь в Россию по поддельному кыргызскому паспорту, а кыргызстанка, оформив фиктивное свидетельство о рождении ребенка, намеревалась отправиться в Москву.