Доллар США: 68.7382 (+0.0821) 
Евро: 81.8191 (-0.4412) 
Золото: 42.54 $/гр (-0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
малооблачно +15°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ГИК: Пострадавшие от стихийных бедствий начали получать ипотечные кредитыГИК: Пострадавшие от стихийных бедствий начали получать ипотечные кредиты

И вновь поддельный паспорт. Кыргызстанец незаконно пытался пересечь границу

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366338_i_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447946-ru.html

Похожие новости

Сборная Кыргызстана прибавила шесть позиций в рейтинге ФИФА

Positiff: Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 6 позиций в рейтинге ФИФА

Каждый год в Кыргызстане сажают более 1,5 тыс. га леса, - ГАООСиЛХ

Новый страновой директор ВПП ООН продолжит оказывать помощь незащищенным слоям населения Кыргызстана, - МИД

Облачно, но без осадков, — погода по Кыргызстану на 15 сентября

15 сентября 2017, 9:00       Комментарии

14 сентября пограничники контрольно-пропускного пункта "Ак-Тилек-автодорожный" задержали гражданина КР за попытку пересечения кыргызско-казахстанской государственной границы по поддельному паспорту. Об том сообщает пресс-служба ГПС КР.
В ходе прохождения паспортного контроля кыргызстанец Ф.Б., 1972 г.р., предъявил общегражданский паспорт (ID-card) с признаками полной подделки. Задержанный пытался выехать из республики в Казахстан.
После оформления соответствующих документов задержанный передан сотрудникам ГКНБ по Чуйской области.
Напомним, того же дня гражданин Таджикистана также пытался из аэропорта "Ош" вылететь в Россию по поддельному кыргызскому паспорту, а кыргызстанка, оформив фиктивное свидетельство о рождении ребенка, намеревалась отправиться в Москву.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум