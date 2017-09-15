Путин Атамбаеву: У нас встречи проходят на регулярной основе, и это хорошо

15 сентября 2017, 7:38 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 14 сентября в рамках рабочего визита в город Сочи встретился с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Приветствуя Алмазбека Атамбаева, Владимир Путин отметил, что рад встрече, в рамках которой представляется возможность обсудить актуальные вопросы взаимодействия двух государств.

"У нас встречи проходят на регулярной основе, и это хорошо, потому что всегда есть о чем поговорить. Объем наших отношений, взаимодействие растет, поэтому всегда есть актуальные вопросы, которые требуют оперативного обсуждения", - сказал российский лидер, добавив, что растет товарооборот между странами, есть подвижки почти по всем направлениям.

По словам Владимира Путина, с присоединением Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу наблюдается активизация экономических связей с другими участниками объединения. "Это позитивные тренды, но, конечно, нам нужно внимательнее посмотреть на некоторые вопросы", - сказал он.

Алмазбек Атамбаев отметил, что рад возможности обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.

"Каждая возможность обговорить двусторонние вопросы – это важно. Я рад, и не буду скрывать, что всегда нахожу понимание. Во время нашей прошлой встречи в Москве мы обсуждали водительские права для мигрантов и другие вопросы. Все это решается. Хотелось бы решить как можно больше таких вопросов за тот срок, который мне остался. Я рад, что у нас будет еще несколько встреч до декабря. Я думаю, мы должны делать все, что бы уровень отношений между нашими странами, которого мы добились, развивался дальше", - сказал Алмазбек Атамбаев.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.