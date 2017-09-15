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Ученые нашли новое объяснение тому, зачем жирафам длинная шея

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366309_yc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447943-ru.html

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15 сентября 2017, 8:14       Комментарии

Казалось бы, даже школьники знают, что длинная шея нужна жирафам для того, чтобы объедать листья высоко в кронах деревьев в саванне. Однако зоологи в этом не так уж и уверены: существует несколько гипотез, объясняющих развитие 2–2,5-метровой шеи, помимо названной выше и предложенной еще Дарвином, пишет Naked Science.
В самом деле, показано, что жирафы с длинной шеей живут, как правило, меньше своих короткошеих сородичей. Это питает другие гипотезы, например об удлинении шеи в результате полового отбора – так, как это произошло с хвостами у павлинов или рогами у лосей. Шеи действительно служат самцам жирафов важным орудием в поединках за самку, но могут и способствовать лучшему обзору, помогая находить пищу, замечать хищников и т.д.
В общей сложности известно как минимум шесть гипотез о происхождении длинной шеи жирафов, а недавно Грэм Митчелл (Graham Mitchell) из Вайомингского университета и его коллеги из Австралии и ЮАР обосновали еще одну. В статье, опубликованной в Journal of Arid Environments, ученые указывают на преимущества, которые дает такая шея с точки зрения терморегуляции в условиях жаркой, засушливой африканской саванны.
Авторы отмечают, что удлинение шеи ведет к увеличению отношения поверхности тела к массе, способствуя эффективной отдаче избытка тепла в окружающее пространство. Чтобы показать это, они рассчитали площадь поверхности у 60 жирафов обоих полов и разного возраста массой от 141 до 1358 кг. Удалось выяснить, что относительное соотношение площади к массе тела варьируется от 145 см2/кг у молодняка до 90 см2/кг у взрослых особей.
Однако в среднем поверхность тела у жирафов составила 7,3±2,5 м2, что сравнимо с аналогичными показателями у других животных той же массы: дополнительная площадь, которую создают шея и длинные ноги, компенсируется уменьшенной головой и туловищем. Но при этом и ноги, и шея имеют сравнительно небольшой диаметр, что обеспечивает меньший нагрев от солнечных лучей и повышенную эффективность отвода тепла за счет конвекции и испарения.
Все это позволило Митчеллу и его коллегам заключить, что хот и длинная шея не дает жирафам выигрыш в площади поверхности тела, она обеспечивает более выгодную геометрию, которая позволяет добиться эффективной терморегуляции в условиях африканской саванны.

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