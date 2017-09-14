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Мэрия Бишкека приглашает горожан принять участие в посадке саженцев

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366311_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447942-ru.html

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Мэрия приглашает горожан к массовой посадке деревьев в Бишкеке (фото)

15 сентября 2017, 8:22       Комментарии

Мэрия столицы приглашает всех желающих принять активное участие в посадке крупномерных саженцев с закрытой корневой системой, тем самым внеся свой вклад в озеленение и благоустройство города Бишкек.
Мероприятие состоится 16 сентября в 10.00 по улице Токомбаева от 12-го микрорайона до улицы Шабдан Баатыра. Сейчас сотрудники предприятия проводят работы по подготовке к посадкам деревьев.
Следует отметить, массовые посадки именно крупномерных саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой осуществляются впервые в Кыргызстане.
В мероприятии могут принять участие все желающие горожане, представители общественных организаций и активисты.
Со стороны МП "Зеленстрой" будет обеспечен весь необходимый инвентарь и материал для посадок. Агрономы предприятия покажут, как правильно посадить деревья, и расскажут об особенностях посадок. На данной улице запланирована плановая аллейная посадка 600 крупномерных деревьев с закрытой корневой системой (липа мелколистная) и 300 кустарников (гортензия).
Также запланирована посадка 220 деревьев (каштан конский, клен остролистный) и 60 кустов (барбарис краснолистный) по улице Медерова от Панфилова до Токтоналиева.
Работы по озеленению крупномерных саженцев с закрытой корневой системой столицы будут продолжаться поэтапно до середины октября. В дальнейшем планируется посадка по улице Киевской – 149 крупномерных саженцев древесных и кустарниковых пород, по Панфилова – 80 крупномерных саженцев (каштан, дуб пильчатый и красный), по Логвиненко – 68 штук липы мелколистной. В целом по городу Бишкек будет посажено 3 тыс. 855 штук саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой.
По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефонам: 0701 321042, 0312 375215 – специалист по связям с общественностью МП "Зеленстрой" Мээрим Мусаева.

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