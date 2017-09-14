Мэрия Бишкека приглашает горожан принять участие в посадке саженцев

15 сентября 2017, 8:22 Комментарии

Мэрия столицы приглашает всех желающих принять активное участие в посадке крупномерных саженцев с закрытой корневой системой, тем самым внеся свой вклад в озеленение и благоустройство города Бишкек.

Мероприятие состоится 16 сентября в 10.00 по улице Токомбаева от 12-го микрорайона до улицы Шабдан Баатыра. Сейчас сотрудники предприятия проводят работы по подготовке к посадкам деревьев.

Следует отметить, массовые посадки именно крупномерных саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой осуществляются впервые в Кыргызстане.

В мероприятии могут принять участие все желающие горожане, представители общественных организаций и активисты.

Со стороны МП "Зеленстрой" будет обеспечен весь необходимый инвентарь и материал для посадок. Агрономы предприятия покажут, как правильно посадить деревья, и расскажут об особенностях посадок. На данной улице запланирована плановая аллейная посадка 600 крупномерных деревьев с закрытой корневой системой (липа мелколистная) и 300 кустарников (гортензия).

Также запланирована посадка 220 деревьев (каштан конский, клен остролистный) и 60 кустов (барбарис краснолистный) по улице Медерова от Панфилова до Токтоналиева.

Работы по озеленению крупномерных саженцев с закрытой корневой системой столицы будут продолжаться поэтапно до середины октября. В дальнейшем планируется посадка по улице Киевской – 149 крупномерных саженцев древесных и кустарниковых пород, по Панфилова – 80 крупномерных саженцев (каштан, дуб пильчатый и красный), по Логвиненко – 68 штук липы мелколистной. В целом по городу Бишкек будет посажено 3 тыс. 855 штук саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой.

По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефонам: 0701 321042, 0312 375215 – специалист по связям с общественностью МП "Зеленстрой" Мээрим Мусаева.