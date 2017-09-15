Ежедневно на руках у граждан становится на десятки миллионов сомов больше

15 сентября 2017, 8:15 Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. К 1 сентября был зарегистрирован рекордный объем денег, находящихся в обращении у кыргызстанцев, сообщает Национальный банк КР.

Деньги в обращении - это средства у населения с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций. Речь идет только о национальной валюте, инвалюта в расчет не берется.

На 1 сентября объем денег в обращении составлял 88 миллиардов 169,9 миллиона сомов. Предыдущий рекорд был зафиксирован 1 августа - 85 миллиардов 661 миллион. К началу июля деньги в обращении составили 82,9 миллиарда сомов. Всего, по данным Нацбанка, с начала года на руках у кыргызстанцев стало на 13 миллиардов 331,1 миллиона сомов больше.

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