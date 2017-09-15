Positiff: Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 6 позиций в рейтинге ФИФА

15 сентября 2017, 8:00 Комментарии
Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить за минувшие сутки.
Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 6 позиций в рейтинге ФИФА после отмены матча с Мьянмой.
Для семьи Тумановых, в которой родились тройняшки и воспитываются две двойни, строят большой дом.
Жубайлар: Супруги из Горной Маевки 1 год работали бесплатно, чтобы построить детсад для детей.
Прогноз погоды по Кыргызстану на 15 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами слабые дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +4...+9
днем: +22...+27
Таласская область
ночью: +1...+6
днем: +22...+27
Баткенская область
ночью: +9...+14
днем: +26...+31
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +10...+15
днем: +25...+30
Иссык-Кульская область
ночью: +5...+10
днем: +19...+24
Нарынская область
ночью: +2...+7
днем: +20...+25
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +8...+10, максимальная температура воздуха днем +25...+27.