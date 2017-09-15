Positiff: Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 6 позиций в рейтинге ФИФА

15 сентября 2017, 8:00 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить за минувшие сутки.

Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 6 позиций в рейтинге ФИФА после отмены матча с Мьянмой.

Для семьи Тумановых, в которой родились тройняшки и воспитываются две двойни, строят большой дом.

Жубайлар: Супруги из Горной Маевки 1 год работали бесплатно, чтобы построить детсад для детей.

Прогноз погоды по Кыргызстану на 15 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами слабые дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +4...+9

днем: +22...+27

Таласская область

ночью: +1...+6

днем: +22...+27

Баткенская область

ночью: +9...+14

днем: +26...+31

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +10...+15

днем: +25...+30

Иссык-Кульская область

ночью: +5...+10

днем: +19...+24

Нарынская область

ночью: +2...+7

днем: +20...+25

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +8...+10, максимальная температура воздуха днем +25...+27.