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Сборная Кыргызстана прибавила шесть позиций в рейтинге ФИФА

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366333_sb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447939-ru.html

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15 сентября 2017, 8:03       Комментарии

Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА по итогам августа.
Как сообщается на официальном сайте международной футбольной федерации (ФИФА), в обновленном рейтинге на сегодня сборная Кыргызстана занимает 122-е место среди 210 стран.
Отметим, в прошлом месяце национальная сборная занимала 128-е место.
Соперники сборной Кыргызстана по отборочному раунду, в частности Индия в этом месяце опустилась на десять позиций и находится на 107-м месте, Мьянма идет на 152-м месте, а Макао расположился 182-й строке.
В рейтинге среди азиатских стран (АФК) сборная Кыргызстана также улучшила свои позиции, и теперь занимает 18-е месте среди 46 стран. Лидерство в Азии по-прежнему у Ирана, который входит в 25-ку лучших в мировом рейтинге, вторую строчку удерживает Япония (40-е место), вытеснившись на третье место Австралию (45-е место) еще в прошлом месяце.
Среди стран Центральной Азии на первом месте неизменно остается сборная Узбекистана (64-е место), на вторую строчку вышел Кыргызстан, сместив Казахстан (126-е место) на третье место. На четвертом месте Туркменистан (136-е место) и несмотря на прыжок на 11 позиций в аутсайдерах региона остался Таджикистан (140-е место).
По итогам месяца лучший показатель у сборной Кабо-Верде, которая прибавила 47 позиций и теперь занимает 67-е место в мире. Худший показатель месяца у Гватемалы, которая упала на 31 ступеней и занимает 131-е место.
Топ-10 стран мира в рейтинге ФИФА:
<li>Германия</li><li>Бразилия</li><li>Португалия</li><li>Аргентина</li><li>Бельгия</li><li>Польша</li><li>Швейцария</li><li>Франция</li><li>Чили</li><li>Колумбия</li>
Напомним, в настоящее время у Кыргызстана лучшим показателем в рейтинге ФИФА является исторический рекорд - 99-е место, а в 2012-м у Кыргызстана был худший показатель - 199-е.
Статистика сборной Кыргызстана в рейтинге ФИФА:

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