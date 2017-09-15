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Каждый год в Кыргызстане сажают более 1,5 тыс. га леса, - ГАООСиЛХ

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447937-ru.html

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15 сентября 2017, 6:13       Комментарии

Каждый год в Кыргызстане сажают более 1,5 тыс. га леса. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, которое отмечает свое 70-летие со дня образования лесной отрасли Кыргызстана.
Как сообщили в пресс-службе Госагентства, прошедшие 70 лет лесная отрасль Кыргызстана прошла определенный путь развития.
"В 1930-е годы площадь лесов в Кыргызстане составляла 1 млн. 194 тыс. га, 6%. Социальные потрясения, военные действия и экономические последствия войн прошлого столетия усугубили негативное влияние на лес. Во время Великой Отечественной войны, а также с 1918 года леса интенсивно вырубались и площадь их в 1950-х годах уменьшилась до 3%, другими словами было уничтожено около 600 тыс. гектаров леса", - рассказали в пресс-службе.
История лесной отрасли Кыргызстана берет начало в 1947 году с образования Министерства лесного хозяйства постановлением Совета министров Киргизской ССР.
"В период с момента организации Министерства лесного хозяйства с 1947 года посадкой лесных культур занимались регулярно, это принесло хорошие результаты, и на данный момент площадь лесов восстановлена до 5,6%", - отметили в ведомстве.
Перед лесоводами Кыргызстана в настоящее время стоит задача к 2025 году увеличить площадь лесов до 6% от площади страны.
В целях увеличения покрытой лесом площади государственного лесного фонда Кыргызстана лесные хозяйства республики ежегодно сажают более 1500 га лесных культур.
"Леса нашей республики выполняют защитную функцию, они участвуют в глобальных циклах воды, кислорода, углерода и других элементов. Леса являются единственными поглотителями углекислого газа, препятствуя излишнему его накоплению, они играют положительную роль в борьбе с глобальным потеплением и изменением климата", - рассказали в ГАООСиЛХ.

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