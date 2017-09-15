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Новости Кыргызстана

В Бишкеке прошли кыргызско-казахские межмидовские консультацииВ Бишкеке прошли кыргызско-казахские межмидовские консультации

Новый страновой директор ВПП ООН продолжит оказывать помощь незащищенным слоям населения Кыргызстана, - МИД

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447936-ru.html

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15 сентября 2017, 5:08       Комментарии

В Министерстве иностранных дел 14 сентября состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Кыргызстана Динары Кемеловой со страновым директором Всемирной продовольственной организацией (ВПП) ООН в КР Андреа Баньоли.
Как сообщили в МИД, в ходе встречи страновой директор А.Баньоли вручил первому замглавы МИД Д.Кемеловой аккредитационное письмо в качестве вновь назначенного странового директора ВПП ООН.
Д.Кемелова приветствовала А.Баньоли и выразила надежду на продолжение дальнейшего плодотворного сотрудничества между Кыргызстаном и ВПП ООН в области разработки и реализации совместных проектов, направленных на улучшение школьного питания, социальной защиты бедных и уязвимых семей, проживающих в сельской местности, на борьбу с бедностью, а также вопросы адаптации к изменению климата и готовности к чрезвычайным ситуациям.
В свою очередь, А.Баньоли отметил, что ВПП ООН в КР продолжит курс по оказанию помощи правительству Кыргызстана в укреплении продовольственной безопасности и улучшения питания, а также приложит все усилия по оказанию помощи наиболее незащищенным слоям населения страны.

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