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Представители Конституционной палаты КР участвуют в конгрессе по конституционному правосудиюПредставители Конституционной палаты КР участвуют в конгрессе по конституционному правосудию

В Бишкеке прошли кыргызско-казахские межмидовские консультации

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447935-ru.html

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15 сентября 2017, 3:07       Комментарии

В Бишкеке 13-14 сентября состоялись консультации между министерствами иностранных дел Кыргызстана и Казахстана по инвентаризации двусторонней договорно-правовой базы.
Как сообщили в пресс-службе МИД КР, в рамках данных консультаций стороны провели работу по актуализации перечней двусторонних международных договоров и иных международных документов, подписанных Кыргызстаном и Казахстаном, а также обменялись информацией о практике их реализации и ходе работ над проектами новых международно-правовых документов.

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