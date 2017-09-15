В Бишкеке прошли кыргызско-казахские межмидовские консультации

15 сентября 2017, 3:07 Комментарии

В Бишкеке 13-14 сентября состоялись консультации между министерствами иностранных дел Кыргызстана и Казахстана по инвентаризации двусторонней договорно-правовой базы.

Как сообщили в пресс-службе МИД КР, в рамках данных консультаций стороны провели работу по актуализации перечней двусторонних международных договоров и иных международных документов, подписанных Кыргызстаном и Казахстаном, а также обменялись информацией о практике их реализации и ходе работ над проектами новых международно-правовых документов.