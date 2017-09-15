Представители Конституционной палаты КР участвуют в конгрессе по конституционному правосудию

15 сентября 2017, 2:24 Комментарии

Председатель Конституционной палаты Эркинбек Мамыров и судья-секретарь Меергуль Бобукеева принимают участие в работе IV конгресса Всемирной конференции по конституционному правосудию на тему "Верховенство права и конституционное правосудие в современном мире", который проходит в Вильнюсе (Литва).

Как сообщает Конституционная палата, конгресс начался 11 сентября, его открыла президент Литвы Даля Грибаускайте.

Мероприятие направлено на содействие диалогу на международном уровне судей органов конституционного правосудия, а также укрепление конституционного правосудия как ключевого элемента демократии и защиты прав человека.

В конгрессе, организованном Конституционным судом Литвы совместно с Европейской комиссией за демократию через право (Венецианская комиссия), принимают участие более 420 гостей из 91 страны мира.

В рамках пяти сессий конгресса будут обсуждены различные концепции верховенства права, новые вызовы верховенству права, а также взаимосвязь закона и государства, закона и индивидуальных прав, а также значение независимости органов конституционного правосудия в обеспечении защиты конституционных прав человека.

По итогам конгресса намечается принятие Вильнюсского коммюнике.

Всемирная конференции по конституционному правосудию - организация, объединяющая органы конституционного контроля государств всего мира. В нее входит 111 таких органов из Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Азии и Австралии. Конгрессы Всемирной конференции по конституционному правосудию проводятся каждые три года на разных материках. Первый конгресс состоялся в 2009 году в Кейптауне (ЮАР), последующие конгрессы проходили в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Сеуле (Корея).