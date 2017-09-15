Мы должны обеспечить условия свободы вероисповедания и пресекать акты проявления терроризма, - замглавы Госкомрелигий

15 сентября 2017, 0:18 Комментарии

Необходимо обеспечить условия свободы вероисповедания для граждан и пресекать акты проявления терроризма. Об этом сказал заместитель директора Государственной комиссии по делам религий Кыргызстана Закир Чотаев 14 сентября на Центрально-Азиатской конференции по профилактике распространения экстремизма в исправительных учреждений.

По его словам, Госкомрелигий совместно с ГСИН проводит межведомственные мероприятия по профилактике экстремизма в тюрьмах.

"Эти направления должны поддерживаться не только государственными органами, но и гражданским сообществом, и представительством духовенства. Религия - можно сказать, положительный феномен, который включает культурные ценности. Мы должны обеспечить условия свободы вероисповедания и пресекать акты проявления терроризма и экстремизма не только в Кыргызстане, но и в соседних странах", - сказал он.