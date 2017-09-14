День 14 Сентября: Претендентов на 124 га столицы прибавилось

14 сентября 2017, 18:37 Комментарии

Несколько дней назад пресс-служба Министерства образования и науки сообщила, что прошло заседание межведомственной рабочей группы под председательством министра Гульмиры Кудайбердиевой, на котором также был обсужден проект Концепции по восстановлению Ботанического сада как Азиатского горного сада.

Речь идет о 124 гектарах земли в престижной южной части Бишкека. Рыночная цена этого куска земли будет стоить более 100 млн долларов, не меньше. Поэтому неудивительно, что время от времени различные государственные органы и коммерческие структуры пытаются взять Ботсад под свой контроль. Естественно, под самыми благими предлогами.

Поэтому параллельно заседанию на правительственном сайте появился проект постановления, где Минобразования предлагает вывести Научно-исследовательский институт Ботанический сад им.Э.Гареева из состава Национальной академии наук.

История борьбы за Ботсад пережила, как минимум, две волны. В 2001 году в Кыргызстане появились американские военные, которые начали всемирную войну против терроризма. Состояние и безопасность наших лабораторий с патогенами опасных инфекционных заболеваний их привели в шок - в гниющих подвалах за ржавыми шкафами с китайскими замками хранилось готовое биологическое и бактериологическое оружие.

По "совету" с юга канадское правительство выделило $40 млн для строительства современной диагностической лаборатории уровня ВSL-3 на 4 гектарах. Землю искали долго, пока не нашли территорию Ботсада. В 2009 году постановлением правительства за подписью тогдашнего премьер-министра Чудинова земля была выделена. Но встала другая проблема - кому будет подчинена лаборатория?

После 2010 года и этот вопрос был решен - лаборатория отходила в оперативное управление Минздрава, Минсельхоза и Академии наук. Но пришла новая и самая страшная проблема - вдоль реки Аламедин, напротив Ботсада, появились фешенебельные особняки, хозяева которых не хотели обвала цен на недвижимость и соседство с опасной лабораторией. В итоге неправительственные организации начали кампанию. Но уже было поздно - канадское правительство нашло лучшее применение $40 млн и закрыло финансирование. Более того, строительство лаборатории стало предметом геополитического фокуса, учитывая строительство американских лабораторий в Грузии, Казахстане и Украине.

Летом 2017 года китайцы реанимировали старый проект - выделили $18 млн для строительства теперь уже ветеринарной лаборатории. Но он перед выборами оказался вообще нежизнеспособным - здание лаборатории пугает граждан и владельцев особняков, а вирусы чумы и сибирской язвы продолжают храниться в глубине подвалов, хоть и рушащихся...

Политические режимы в регионе давно вошли в стадию черного юмора, так сказать, смех сквозь слезы. Начальник аэропорта города Хорога получил травмы, несовместимые с жизнью, когда провожал президента Таджикистана Эмомали Рахмона из Дарвазского района в Душанбе. Умер человек, потому что ветер от взлетавшего вертолета запутал его в ковре, который был постелен для президента, а затем ударил об камень.

Ковер под ногами выступающего чиновника - это символ власти, к которому прилагается роскошь и лесть. Но с этим не согласился руководитель пресс-службы мэрии города Ош Талант Канатбек уулу, который комментировал появившиеся фотографии выступавшего мэра Айтмамата Кадырбаева на различных коврах. "У кыргызов ковры стелят в знак уважения", - сказал он в июне Турмушу. Словом, кто будет уважать бедного.

Но несчастный случай в Таджикистане сопровождается лицемерием - в этой стране последние 10 лет власти активно борются с роскошью и излишними тратами. Конечно, для самых "уважаемых" людей в этой борьбе есть исключения.

Сегодня стало известно о ротациях в Генеральной прокуратуре - Кылычбек Токтогулов освобожден от должности первого заместителя генерального прокурора. На этой должности он проработал с 14 марта 2015 года.

На его место назначен Боконбай Казаков, который до этого работал заместителем генерального прокурора. Место Казакова занял бывший заместитель генерального прокурора - военный прокурор Нурлан Дюшембиев.

Казаков - выходец из Аппарата президента - был в подчинении заведующего отделом судебной реформы и законности Индиры Джолдубаевой. С кресла заместителя отдела 2 апреля 2014 года он становится председателем Антикоррупционной службы ГКНБ.

25 февраля 2016 года АКС ГКНБ проводит задержание руководителя Аппарата Кыргызской государственной медицинской академии Абдикарима Гапарова, который умирает. 10 марта 2016 года Казаков был освобожден от занимаемой должности директора АКС ГКНБ. Официально никто не заявлял о связи между этими двумя событиями.

В январе 2015 года после отставки генпрокурора Аиды Саляновой имя Казакова звучало среди возможных кандидатов в генпрокуроры. Другими словами, его назначение нужно рассматривать как усиление контроля президента за Генеральной прокуратурой перед выборами.